Россиянам пригрозили тюрьмой за неправильную прописку

Юрист Русяев: За фиктивную регистрацию собственник жилья рискует сесть в тюрьму

За фиктивную регистрацию людей в квартире собственник рискует нарваться на крупный штраф или даже сесть в тюрьму. Наказанием за неправильную прописку пригрозил россиянам юрист, основатель бизнес-сообщества «Русяев Клуб» Илья Русяев в беседе с RT.

Речь идет не о поддельных документах, а о ситуациях, когда человек изначально не собирался жить в помещении, где его зарегистрировали. Следствию придется доказать, что в момент оформления и владелец, и прописанный в квартире человек понимали, что реального проживания не будет.

«Доказать умысел в такой ситуации несложно. Если фиктивность выявят, последствия идут сразу по двум линиям. Уголовное дело для собственника плюс снятие зарегистрированного с учета. Для иностранца это может означать еще и проблемы с миграционным статусом», — пояснил Русяев.

Наказание для владельца жилья будет серьезным — штраф от 100 до 500 тысяч рублей, принудительные работы или лишение свободы, подчеркнул юрист.

Ранее в Госдуме предложили отменить обязательную прописку по месту жительства. Сейчас граждане, проживающие без прописки или нарушающие ее правила, рискуют получить штраф. При этом статистика показывает, что около 25 процентов россиян до 30 лет живут не по месту регистрации, а 13 процентов семей снимают жилье в аренду.