Экономика
18:13, 10 февраля 2026Экономика

В России захотели отменить обязательную прописку по месту жительства

Александра Качан (Редактор)

Фото: Metzlof / Фотобанк Лори

Депутаты фракции «Новые люди» внесли в Госдуму законом об отмене обязательной прописки по месту жительства. Об этом пишет «360».

Сейчас граждане, проживающие без прописки или нарушающие ее правила, рискуют получить штраф. При этом статистика показывает, что около 25 процентов россиян до 30 лет живут не по месту регистрации, а 13 процентов семей снимают жилье в аренду.

«Обязательный характер регистрационного учета на практике приводит к формированию административных барьеров для граждан, проживающих в съемном жилье либо вынужденных часто менять место проживания», — говорится в документы. Авторы инициативы добавили, что во многих больших городах, в том числе Москве и Санкт-Петербурге, фактическое население значительно превышает официальные данные.

Депутаты предлагают изменить формулировку в действующем законе, указав, что граждане «вправе» зарегистрироваться вместо «обязаны» сделать это.

Ранее депутат Госдумы Сергей Миронов призвал установить прозрачные стандарты цен на недвижимость.

