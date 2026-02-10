Наши на Олимпиаде: все новости Зимних Игр

Экономика
16:25, 10 февраля 2026Экономика

В Госдуме призвали избавиться от скрытых комиссий при покупке недвижимости

Миронов призвал установить прозрачные стандарты цен на недвижимость
Анастасия Волова (редактор отдела оперативной информации)

Фото: Пати Амирбекова / «Лента.ру»

В России следует установить прозрачные стандарты цен на недвижимость. С таким предложением выступил председатель партии «Справедливая Россия», лидер фракции в Госдуме Сергей Миронов. Его слова приводит 360.ru.

«Люди должны понимать, сколько стоит квартира без дополнительных накруток продавца, о которых не всегда становится известно даже во время заключения сделки», — указал депутат.

В частности, речь идет о скрытых комиссиях, платном юридическом сопровождении сделок, бронировании объекта и других услугах, которые, по словам политика, зачастую идут в обход договора. Такая практика, отметил депутат, бьет по кошельку покупателей.

Ранее эксперт рынка недвижимости, основательница Alpha Star Properties Елена Юргенева назвала россиянам лучшую для покупки в 2026 году недвижимость. По ее мнению, в начале 2026 года лучше всего рассмотреть для покупки недвижимость в готовых новостройках и качественные вторичные объекты.

