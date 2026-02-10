В Госдуме призвали избавиться от скрытых комиссий при покупке недвижимости

В России следует установить прозрачные стандарты цен на недвижимость. С таким предложением выступил председатель партии «Справедливая Россия», лидер фракции в Госдуме Сергей Миронов. Его слова приводит 360.ru.

«Люди должны понимать, сколько стоит квартира без дополнительных накруток продавца, о которых не всегда становится известно даже во время заключения сделки», — указал депутат.

В частности, речь идет о скрытых комиссиях, платном юридическом сопровождении сделок, бронировании объекта и других услугах, которые, по словам политика, зачастую идут в обход договора. Такая практика, отметил депутат, бьет по кошельку покупателей.

