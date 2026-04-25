Автор ИИ-кавера «Седая ночь» заявил о спросе на российском рынке

Автор ИИ-кавера «Седая ночь» заявил о своей популярности у российских продюсеров

Автор англоязычного ИИ-кавера «Седая ночь» в исполнении Канье Уэста пользуется спросом среди российских продюсеров. Об этом пишет Telegram-канал Mash.

Завирусившийся в соцсетях ролик, в котором Канье Уэст якобы исполняет хит «Ласкового мая» перед 70 тысячами фанатов, возглавил в России музыкальные чарты и стал для 36-летнего Дмитрия Степанова из Ижевска настоящим прорывом. Прежде Степанов, известный в интернете под ником August Septembero, работал в туркомпании и время от времени играл на ставках. После объявления спецоперации он покинул Россию и обосновался в Ницце, где, по словам знакомых, стал предоставлять жилье украинским беженцам.

Ранее работу Степанова похвалил продюсер и супруг певицы Валерии Иосиф Пригожин. Он признался, что не сразу различил работу искусственного интеллекта, и обрадовался тому, что даже спустя 40 лет хит Юрия Шатунова продолжает жить даже в исполнении нейросети.