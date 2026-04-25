Стало известно о напряженных отношениях Зеленского и главы его офиса

Гончаренко заявил о напряженных отношениях между Будановым и Зеленским

Украинский лидер Владимир Зеленский призывает заместителей главы офиса президента (ОП) Украины Кирилла Буданова (внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга) отказываться выполнять поручения руководителя. Об этом заявил депутат Верховной Рады Алексей Гончаренко (внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга) в своем Telegram-канале.

По его словам, чиновников, которых приглашает Буданов, просят не встречаться с ним. Депутат также отметил, что ни один из заместителей экс-главы офиса президента Украины Андрея Ермака не был отстранен от должности и новых заместителей пока не появилось.

«Напряженные отношения между Зеленским и Будановым очевидны не просто всем на Банковой, но также и многим иностранцам. Например, практически ни разу не было случая, чтобы Зеленский летал без Ермака в заграничную командировку. И не было ни одного случая, когда бы Зеленский летал с Будановым. Председатель ОП живет своей жизнью, а президент — своей», — написал он.

Ранее Владимир Зеленский заявил о готовности к переговорам с Россией и США и предложил странам встретиться в Азербайджане.