Суд решил судьбу напавшего на врачей в больнице Махачкалы россиянина

Об этом сообщает РИА Новости.

По данным агентства, суд арестовал сроком на два месяца 31-летнего Шамиля Сурхаева, подозреваемого в нападении на врачей в больнице Махачкалы.

23 апреля в Республиканской клинической больнице имени Вишневского один из посетителей нанес медицинским сотрудникам не менее двух колото-резаных ранений в область жизненно важных органов.

