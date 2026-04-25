12:50, 25 апреля 2026

Суд решил судьбу напавшего на врачей в больнице Махачкалы россиянина

Артем Соколов (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Гянжеви Гаджибалаев / ТАСС

В Дагестане арестовали подозреваемого в нападении на врачей в больнице. Об этом сообщает РИА Новости.

По данным агентства, суд арестовал сроком на два месяца 31-летнего Шамиля Сурхаева, подозреваемого в нападении на врачей в больнице Махачкалы.

23 апреля в Республиканской клинической больнице имени Вишневского один из посетителей нанес медицинским сотрудникам не менее двух колото-резаных ранений в область жизненно важных органов.

Ранее сообщалось, что появились подробности о состоянии пострадавшего дагестанского хирурга после нападения.

