Трамп сравнил Вашингтон при Обаме с болотом

Трамп намекнул, что при Обаме Вашингтон был похож на болото

Президент США Дональд Трамп намекнул, что при бывшем главе государства Бараке Обаме достопримечательности Вашингтона были похожи на болото. Соответствующая публикация появилась на его странице в социальной сети Truth Social.

Глава Белого дома опубликовал две фотографии отражающего бассейна между монументом Вашингтона и мемориалом Линкольна.

«Хусейн Обама», — так Трамп подписал фото бассейна с зеленой водой и водорослями.

Второе фото водоема — с чистой синей водой — нынешний американский президент подписал своей фамилией.

Ранее президент США Дональд Трамп опубликовал мем, высмеивающий его предшественника Барака Обаму за подход к переговорам с Ираном.