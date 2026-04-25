17:15, 25 апреля 2026Мир

Трамп сравнил Вашингтон при Обаме с болотом

Лина Пивоварова (редактор отдела Мир)

Скриншот: @realDonaldTrump / Truthsocial.com

Президент США Дональд Трамп намекнул, что при бывшем главе государства Бараке Обаме достопримечательности Вашингтона были похожи на болото. Соответствующая публикация появилась на его странице в социальной сети Truth Social.

Глава Белого дома опубликовал две фотографии отражающего бассейна между монументом Вашингтона и мемориалом Линкольна.

«Хусейн Обама», — так Трамп подписал фото бассейна с зеленой водой и водорослями.

Второе фото водоема — с чистой синей водой — нынешний американский президент подписал своей фамилией.

Ранее президент США Дональд Трамп опубликовал мем, высмеивающий его предшественника Барака Обаму за подход к переговорам с Ираном.

