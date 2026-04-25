Трамп заявил о готовности Ирана удовлетворить требования США

Трамп: Иран готовит предложение, удовлетворяющее требования США

Иран планирует сделать предложение, направленное на удовлетворение требований США. Такое заявление сделал президент США Дональд Трамп во время телефонного интервью Reuters.

«Они готовят предложение, и нам еще предстоит увидеть результат», — сказал он. Американский лидер отметил, что на данный момент не знает, каким будет предложение. При этом он подчеркнул, что любая сделка должна включать отказ Ирана от своего обогащенного урана и предоставление свободной транспортировки нефти через Ормузский пролив.

Агентство напомнило, что на вопрос о том, с кем Вашингтон ведет переговоры, Трамп заявил, что это «люди, которые сейчас у власти». При этом он отказался назвать имена.

Ранее корреспондент портала Axios Барак Равид сообщил, что прямые переговоры между Ираном и США в пакистанском Исламабаде пройдут 27 апреля. Этому будут предшествовать отдельные двусторонние переговоры посланников Белого дома Джареда Кушнера и Стивена Уиткоффа с пакистанскими посредниками.