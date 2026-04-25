01:01, 25 апреля 2026

Трамп заявил о готовности Ирана удовлетворить требования США

Трамп: Иран готовит предложение, удовлетворяющее требования США
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Иран планирует сделать предложение, направленное на удовлетворение требований США. Такое заявление сделал президент США Дональд Трамп во время телефонного интервью Reuters.

«Они готовят предложение, и нам еще предстоит увидеть результат», — сказал он. Американский лидер отметил, что на данный момент не знает, каким будет предложение. При этом он подчеркнул, что любая сделка должна включать отказ Ирана от своего обогащенного урана и предоставление свободной транспортировки нефти через Ормузский пролив.

Агентство напомнило, что на вопрос о том, с кем Вашингтон ведет переговоры, Трамп заявил, что это «люди, которые сейчас у власти». При этом он отказался назвать имена.

Ранее корреспондент портала Axios Барак Равид сообщил, что прямые переговоры между Ираном и США в пакистанском Исламабаде пройдут 27 апреля. Этому будут предшествовать отдельные двусторонние переговоры посланников Белого дома Джареда Кушнера и Стивена Уиткоффа с пакистанскими посредниками.

