15:30, 25 апреля 2026Путешествия

Тревел-блогерша раскрыла истинное отношение к россиянам на Шри-Ланке

Алина Черненко

Фото: Nila Newsom / Shutterstock / Fotodom

Российская тревел-блогерша Саша Коновалова побывала на Шри-Ланке и раскрыла истинное отношение местных жителей к своим соотечественникам. Наблюдениями она поделилась в личном блоге на платформе «Дзен».

Первое, что бросилось в глаза автору публикации в прибрежном городке Унаватуна, — обилие вывесок на русском языке. У нее было ощущение, что она попала на российский, а не зарубежный курорт. По словам Коноваловой, даже меню в ресторанах предлагалось на двух языках: русском и английском. Кроме того, в этом месте нашлись заведения с русской кухней.

Материалы по теме:
«Обожают российских туристов» Шри-Ланка досрочно отменила визы для россиян. Зачем туда ехать и что там посмотреть?
«Обожают российских туристов»Шри-Ланка досрочно отменила визы для россиян. Зачем туда ехать и что там посмотреть?
8 октября 2024
«Мужчины бросали вслед похотливые взгляды» Россиянка в одиночку отправилась на Шри-Ланку. Что она там увидела?
«Мужчины бросали вслед похотливые взгляды»Россиянка в одиночку отправилась на Шри-Ланку. Что она там увидела?
10 мая 2022

«Да и многие работники сферы услуг здесь говорили со мной на русском языке. Причем у них отличное произношение — акцент минимальный. Словом, тут я почувствовала, что россиянам на курорте очень рады», — призналась путешественница.

Россиянка также рассказала о своем опыте общения с хозяином гест-хауса на другом курорте — Бентота. Он говорил только на английском. «Я очень люблю русских туристов, но мне так тяжело с вами общаться. Россияне обычно совсем не знают английский язык. Особенно люди постарше. А мне так хочется с вами поговорить! Вы мне нравитесь! Всегда такие опрятные, вежливые», — процитировала своего собеседника блогерша.

Она добавила, что во время поездки не встретила ни одного плохого человека. Ей показалось, что на Шри-Ланке россиянам искренне рады.

Ранее эта же тревел-блогерша развеяла популярные мифы о Шри-Ланке. В частности, она отметила, что цены в пляжных ресторанах не такие высокие, как она себе представляла.

    На Украине испугались возможности потерять не только Донбасс

    Российский посол ответил на вопрос о готовности сотрудничать с Германией

    Глюкоза объяснила странное поведение употреблением «шишки»

    Пентагон уличили во лжи о базах на Ближнем Востоке

    В российском городе пожилую женщину во время уборки улицы сбила машина

    Медведев рассказал о превратившем Жириновского в ребенка случае

    Россиянин попал под следствие после падения матери из окна

    В Госдуме призвали не обнадеживаться насчет новой семейной налоговой выплаты

    Беременная топ-модель в откровенном нижнем белье снялась для Victoria's Secret

    Выбор Зеленским Азербайджана для переговоров с Россией и США объяснили

    Все новости
