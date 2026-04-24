Украинские военкомы вышли на охоту за трактористами

УНИАН: ТЦК в Одесской области начали охотиться за фермерами в полях

В Одесской области сотрудники территориальных центров комплектования (ТЦК; аналог военкоматов на Украине) решили устроить охоту за фермерами, которые трудятся в полях. Об этом сообщает агентство «УНИАН» в Telegram-канале.

«ТЦК начали отработку фермеров прямо в полях за рулем тракторов», — говорится в публикации. По данным местных пабликов, военкомы добрались до аграриев во время работы на посевной.

Уточняется, что представители ТЦК останавливают сельскохозяйственную технику, чтобы вручить фермерам повестки лично в руки. В связи с этим возникают конфликты, так как представители военкоматов просто заезжают на машинах на уже засеянные участки, тем самым нанося урон взошедшим культурам.

Ранее «Украинская правда» писала, что в Волынской области сотрудник ТЦК устроил на крыше потасовку с украинцем, который пытался от него сбежать. В результате мужчину задержали и доставили в военкомат для прохождения военно-врачебной комиссии.