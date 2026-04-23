Сотрудник ТЦК скинул с крыши пытавшегося сбежать от него украинца

«УП»: В Волынской области сотрудник ТЦК устроил потасовку с украинцем на крыше

В Волынской области сотрудник территориального центра комплектования (ТЦК, аналог военкомата на Украине) устроил потасовку на крыше с пытавшимся сбежать от него украинцем. Кадры опубликовала «Украинская правда» (УП).

Конфликт между военкомом и находящимся в розыске мужчиной произошел в селе Струмовка под Луцком. Уклонист выбрался на крышу частного дома, один из сотрудников ТЦК поднялся за ним и в итоге скинул его с крыши и упал следом. Второй сотрудник на земле попытался подстраховать падающих.

В итоге украинца задержали и доставили в ТЦК для прохождения военно-врачебной комиссии. Как заявили в военкомате, телесных повреждений он не получил.

Ранее народный депутат Федор Вениславский заявил, что массовых случаев «бусификации» (насильственной мобилизации) на Украине нет.