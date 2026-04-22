Нардеп заявил об отсутствии массовой «бусификации» на Украине

Нардеп Вениславский заявил, что массовой «бусификации» на Украине нет

Народный депутат Федор Вениславский заявил, что массовых случаев бусификации (насильственной мобилизации) на Украине нет. Слова нардепа приводит издание «Страна.ua» в своем Telegram-канале.

«Отдельные инциденты не являются системным явлением. В то же время полностью свести такие случаи к нулю невозможно», — заявил Вениславский.

По его словам, так называемые инциденты происходят из-за «напряжения между теми, кто воюет, и теми, кто хочет избежать службы».

Ранее стало известно, что военным Вооруженных сил Украины (ВСУ) приказали информировать руководство обо всех случаях контактов с представителями ТЦК. Параллельно с этим начали приходить новости об отстранении от должностей начальников одесского областного центра комплектования, а также Пересыпского районного военкомата.