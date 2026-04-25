17:55, 25 апреля 2026Интернет и СМИ

Роскомнадзор заблокировал соцсеть для любителей пива Untappd
Виктория Клабукова

Фото: engin akyurt / Unsplash

Роскомнадзор, предположительно, заблокировал соцсеть для любителей пива Untappd. В этом убедился корреспондент «Ленты.ру».

Россияне стали жаловаться на отсутствие доступа к сайту и приложению у разных провайдеров и мобильных операторов. В частности, в сервисе перестали загружаться лента и карта. Кроме того, не срабатывают социальные функции и не отображаются элементы интерфейса. Зайти в соцсеть получается только с помощью VPN. Причину блокировки в ведомстве не анонсировали.

Платформа Untappd позволяет пользователям отмечать опробованные напитки, делиться отзывами и общаться с другими поклонниками напитка.

Ранее в России заблокировали сайты с инструкциями по сваттингу — ложному вызову экстренных служб и полиции. Власти посчитали, что такие ресурсы представляют угрозу для безопасности россиян. На сайтах публиковались инструкции, как можно терроризировать спецслужбы ложными сообщениями о минировании, захвате заложников и других тяжких преступлениях.

Прежде в России запретили сайт с инструкцией по производству взрывчатки из мыла. Решение вынес Останкинский районный суд.

    Последние новости

    В России ответили на заявление о производстве оружия Украиной и Азербайджаном

    Вован из «Реальных пацанов» разбил в автосалоне машину за 80 миллионов

    Россияне стали бросать работу в офисе ради разведения баранов и кур в деревне

    Алина Загитова призналась в любви неизвестному мужчине

    Гендиректора «Эксмо» обязали явиться к следователю

    Роскомнадзор заблокировал соцсеть для любителей пива

    Китай отреагировал на появление своих компаний в антироссийских санкциях Евросоюза

    Автор ИИ-кавера «Седая ночь» заявил о спросе на российском рынке

    В Финляндии испугались военного столкновения с Россией из-за действий президента страны

    Премьер Саксонии рассказал о надвигающейся катастрофе для Германии

    Все новости
