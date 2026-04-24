21:25, 24 апреля 2026Мир

В Белом доме сделали заявление о решении Трампа по Ирану

Пресс-секретарь Белого дома Левитт: США видят прогресс в диалоге с Ираном
Андрей Прокопьев (ночной линейный редактор)

Фото: Kylie Cooper / Reuters

Вашингтон видит прогресс относительно диалога с Ираном в последние дни. Об этом журналистам рассказала пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Левитт, пишет РИА Новости.

По ее словам, американская администрация отмечает определенные положительные тенденции в этом направлении. Кроме того, она сообщила о решении президента Соединенных Штатов Дональда Трампа отправить своего спецпосланника Стива Уиткоффа и зятя Джареда Кушнера в Пакистан, где они встретятся с представителями Исламской Республики.

«Посмотрим, что они скажут в этот раз», — добавила Левитт.

Ранее портал Roll Call, освещающий законотворческую деятельность Конгресса США, писал, что Дональд Трамп решил провести закрытую встречу с разведкой на фоне прекращения огня в Иране. До этого появилась информация о том, что американский лидер продлил перемирие. Уточнялось, что пока оно будет действовать до 26 апреля.

