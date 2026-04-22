США уведомили Израиль о продлении прекращения огня в Иране

Ynet: США уведомили Израиль о продлении до 26 апреля прекращения огня в Иране

Соединенные Штаты уведомили Израиль, что американский лидер Дональд Трамп продлил до 26 апреля режим прекращения огня в Иране. Об этом сообщает портал Ynet со ссылкой на израильский источник.

По данным издания, в Израиле считают маловероятным, что сторонам удастся достичь взаимопонимания к 26 апреля. При этом глава Белого дома официально не объявил новый срок режима прекращения огня.

Ранее сообщалось, что Иран подготовил «новые сюрпризы» для США и Израиля в случае возобновления боевых действий после окончания режима прекращения огня. По данным Tasnim, Иран на протяжении последних двух недель «всегда считал вероятность начала войны высокой» и поэтому «осуществил некоторые военные перемещения и подготовил новый список целей».