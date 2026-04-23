Трамп решил провести закрытую встречу с разведкой на фоне прекращения огня в Иране

Трамп проведет закрытую встречу с разведкой на фоне прекращения огня в Иране

Президент Соединенных Штатов Америки (США) Дональд Трамп в четверг, 23 апреля, проведет закрытую встречу с разведкой на фоне временного прекращения огня в Иране. Об этом сообщается на сайте Roll Call, освещающем законотворческую деятельность Конгресса США.

Согласно расписанию американского лидера, брифинг пройдет в Белом доме в 11:00 по местному времени (в 18:00 по московскому времени — прим. «Ленты.ру»).

До этого стало известно, что Дональд Трамп решил продлить режим прекращения огня в Иране до 26 апреля.

В свою очередь, пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Левитт объяснила решение Трампа о временном перемирии.