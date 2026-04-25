В канализации на северо-востоке Москвы нашли тело

В канализации на Русаковской улице Москвы нашли тело

На северо-востоке Москвы в канализации на Русаковской улице нашли тело. Об этом пишет «Осторожно, Москва» в Telegram.

Предположительно, останки принадлежат мужчине средних лет. Их уже полностью извлекли из люка и поместили в черный пакет. Сколько тело пролежало в канализации и есть ли на нем следы физической расправы, пока неизвестно. Сейчас на месте происшествия работают полицейские и криминалисты, которые устанавливают причину смерти.

К посту приложена фотография, судя по которой тело нашли в люке у проезжей части.

Ранее человека без признаков жизни обнаружили вблизи Москвы-реки на юге столицы. Мужчина лежал примерно в 15 метрах от воды. Как выяснилось, его смерть не носит криминального характера.

