В Москве Porsche снес забор «дачи Берии» и попал на видео

В Москве в забор исторического здания в Сокольниках въехал Porsche

В районе Сокольники в Москве в забор исторического здания в 5-м Лучевом просеке въехал Porsche Taycan. Об этом пишет РЕН ТВ со ссылкой на источник.

По информации телеканала, речь идет о здании, которое в народе называют «дачей Берии». Сейчас в обстоятельствах аварии разбираются правоохранители. Информации о пострадавших нет.

Материал сопровождается видео с места ДТП. На кадрах видно, что Porsche снес часть ограждения. В результате у иномарки оказался поврежден перед и левая сторона.

