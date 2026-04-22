13:38, 22 апреля 2026Авто

В Петербурге иномарка сбила человека, снесла ограждение, рухнула в канал и попала на видео

Константин Лысяков
СюжетДТП в Москве:

В Санкт-Петербурге легковой автомобиль Citroen C4 сбил пешехода и рухнул в Обводный канал. Авария попала на видео, которое опубликовал «Mash на Мойке» в Telegram.

На кадрах видно, как иномарка резко сворачивает со своей полосы и, пересекая встречку, сбивает стоявшего на тротуаре пешехода, который отлетает в сторону. Затем Citroen сносит ограждение канала и падает в воду.

Как стало известно, машина лишилась управления после того, как ее 51-летний водитель потерял сознание. В результате автовладелец сумел самостоятельно выбраться на сушу — его госпитализировали с переохлаждением и травмами. В свою очередь, 49-летний пешеход получил вред здоровью средней тяжести.

Ранее массовое смертельное ДТП произошло на Садовом кольце в центре Москвы. Как установила прокуратура, женщина на Mercedes столкнулась с электровелосипедом, автомобилем такси, а затем еще с тремя транспортными средствами. Жертвами стали два человека, одному из которых оторвало голову. Еще двое пострадали.

