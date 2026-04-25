Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
20:28, 25 апреля 2026

В решениях членов НАТО увидели признаки смерти альянса

Сергей Истомин (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Paulius Peleckis / Getty Images

Главный редактор портала Analisi Difesa Джанандреа Гайани заявил о смерти НАТО как альянса. Свое мнение он выразил в интервью газете Il Fatto Quotidiano.

По словам журналиста, Североатлантический альянс функционирует, но его будущее — в завершении его роли как политического инструмента, у которого больше нет влияния. «С войной на Украине альянс впал в кому, но с военной операцией [США и Израиля] против Ирана образовался разлом между США и европейскими союзниками», — сказал Гайани.

В подтверждение своих слов эксперт обратил внимание, что каждый член НАТО действует, принимая единоличные решения. Так, США начали операцию против Ирана, а страны Прибалтики разрешили пролет беспилотников Вооруженных сил Украины над своей территорией. «А если с российской стороны решат ответить? НАТО окажется на краю», — считает журналист.

Ранее стало известно, что администрация президента США Дональда Трампа разделила страны НАТО на «хорошие» и «плохие» в зависимости от их вклада в деятельность альянса. Как выяснили журналисты, Белый дом составил нечто вроде списка, в основу легла инициатива шефа Пентагона Пита Хегсета. предложившего поощрять союзников, которые «проявляют инициативу», и, напротив, наказывать страны альянса, не выполняющие свои обязательства по коллективной обороне.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok