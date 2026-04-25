17:38, 25 апреля 2026РоссияЭксклюзив

В России ответили на заявление о производстве оружия Украиной и Азербайджаном

Юлия Сычева (корреспондент)

Фото: Press Service of President of Azerbaijan / Handout / Reuters

Если Азербайджан и Украина начнут совместно производить оружие и оно попадет на территорию России, то эта страна автоматически станет недружественной для РФ, заявил первый зампред комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Виктор Водолацкий. Комментарий он дал «Ленте.ру».

Ранее президент республики Ильхам Алиев на пресс-конференции с украинским коллегой Владимиром Зеленским заявил, что Азербайджан допускает совместное с Украиной производство продукции военно-промышленного комплекса. Он добавил, что Баку и Киев имеют «прекрасные возможности» для совместного производства.

Депутат отметил, что все вооружение, которое сегодня поступает на территорию Украины, используется против мирных граждан Федерации — против женщин, стариков и детей. Алиев может стать пособником Зеленского, и то совместное оружие, которое они будут производить, будет также направлено на территорию России, подчеркнул он.

«Если оружие на российскую территорию будет попадать и оно будет совместного производства Украины и Азербайджана, значит, Азербайджан самостоятельно, добровольно и осознанно станет недружественной страной для России. Потому что он открыто и явно поддерживает националистический режим Зеленского, нацистскую идеологию, которая сегодня превалирует на территории Украины», — сказал Водолацкий.

Парламентарий напомнил, что Зеленский является той стороной, которая поддержит Азербайджан во всех отношениях против России. Это, по его словам, неприятный момент для Москвы, а значит, по международным каналам начнутся консультации для недопущения реального производства вооружения, о котором было заявлено на пресс-конференции Зеленским и Алиевым.

25 апреля Владимир Зеленский приехал с рабочим визитом в Азербайджан. Он провел с Ильхамом Алиевым встречу один на один, а позднее главы государств продолжили переговоры в расширенном составе.

