В России рассказали о распространенном заболевании у граждан

Минздрав: В РФ распространена артериальная гипертония у населения

Министерство здравоохранения сообщило о широком распространении в РФ артериальной гипертонии у населения. Об этом сообщает «КП».

По данным издания, в РФ очень часто встречается артериальная гипертония и такие пациенты обязательно должны наблюдаться.

Специалист врачебной практики рассказала, что это заболевание в России лечится и действующие клинические рекомендации соответствуют необходимым требованиям. Также осведомленность человека о диагнозе и его лечение напрямую влияют на продолжительность жизни.

В ходе проведения диспансеризации при выявлении повышенного уровня артериального давления, оно рассматривается не как фактор риска, а как заболевание.

