00:55, 25 апреля 2026Мир

В США решили вернуть расстрелы в качестве методов казни

Reuters: Администрация Трампа хочет узаконить расстрел для опасных преступников
Андрей Прокопьев (ночной линейный редактор)

Фото: Andrew Kelly / Reuters

Администрация американского президента Дональда Трампа запланировала добавить расстрел, казнь на электрическом стуле и удушение газом в качестве альтернативных методов казни лиц, которые осуждены за самые тяжкие федеральные преступления. Об этом сообщает агентство Reuters.

Предварительно уточняется, что предложение рассматривают в связи с трудностями, складывающимися на фоне ухудшения поставок препаратов для смертельных инъекций. Сейчас этот вид умерщвления в качестве высшей меры наказания является основным в правоприменительной практике Соединенных Штатов.

Соответствующая рекомендация о возвращении старых методов казни содержалась в отчете Министерства юстиции США. По информации ведомства, исполняющий обязанности генерального прокурора Тодд Бланш, разместивший доклад, санкционировал вынесение смертных приговоров девяти лицам после того, как американский лидер решил отменить мораторий на федеральные казни, введенный его предшественником и идеологическим противником Джо Байденом.

Ранее глава Белого дома Дональд Трамп заявил, что намерен добиваться введения смертной казни для людей, осужденных за тяжкие преступления в столице. Между тем, политик настаивал на расширении федерального контроля над округом Колумбия, где такую меру отменили в 1981 году.

