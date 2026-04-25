Власти европейской страны признали чрезвычайно сложное финансовое положение

Министр финансов Финляндии Пурра признала сложное финансовое положение страны

Власти Финляндии признали чрезвычайно сложное финансовое положение страны. Об этом заявила министр финансов европейской страны Риикка Пурра на фоне подготовки новых сокращений бюджета 2027-2030 годов, ее слова передает телерадиокомпания Yle.

По словам главы ведомства, отношение госдолга к ВВП Финляндии приблизилось к 90 процентам. Экономический рост стал практически нулевым, а уровень безработицы остается на высоком уровне. Еще одним давящим на бюджет фактором оказалось старение населения.

В связи с этим кабинет министров анонсировал сокращение расходов на социальную сферу и здравоохранение — их урежут на 240 миллионов евро. При этом Пурра уверяет, что меры не ударят по самым уязвимым категориям граждан.

«Мы стремились направлять меры на тех, кто способен платить. Также пришлось поднять стоимость посещения медцентров. Окончательные решения принимают округа социального благополучия, но рамки задает правительство», — пояснила глава финского Минфина.

Ранее правительство Финляндии предложило разрешить ввоз и хранение ядерного оружия в рамках обеспечения обороноспособности страны.