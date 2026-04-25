Вскрылись новые проблемы главы ФБР с алкоголем

Intercept: Главу ФБР Пателя в юности арестовывали из-за инцидентов с алкоголем

Глава Федерального бюро расследований (ФБР) Кэш Патель признавался в арестах в молодости, связанных с чрезмерным употреблением алкоголя. Об этом пишет портал Intercept.

Утверждается, что Пателя дважды арестовывали из-за инцидентов, связанных со спиртным: за нахождение в общественном месте в состоянии опьянения и за публичное мочеиспускание на выходе из бара.

«Он признал это в письме от 2005 года для заявки на получение статуса адвоката во Флориде», — говорится в материале. По данным Intercept, письмо было частью личного дела Пателя, когда он работал в офисе общественного защитника в Майами.

Ранее сообщалось, что Патель «встревожил коллег» своим поведением в связи с якобы чрезмерным употреблением алкоголя и постоянным отсутствием на рабочем месте. При этом позднее директор ФБР опроверг эту информацию, назвав ее «лживыми нападками».