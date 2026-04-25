02:41, 25 апреля 2026Мир

Вскрылись новые проблемы главы ФБР с алкоголем

Intercept: Главу ФБР Пателя в юности арестовывали из-за инцидентов с алкоголем
Марина Совина
Марина Совина

Фото: Annabelle Gordon / Reuters

Глава Федерального бюро расследований (ФБР) Кэш Патель признавался в арестах в молодости, связанных с чрезмерным употреблением алкоголя. Об этом пишет портал Intercept.

Утверждается, что Пателя дважды арестовывали из-за инцидентов, связанных со спиртным: за нахождение в общественном месте в состоянии опьянения и за публичное мочеиспускание на выходе из бара.

«Он признал это в письме от 2005 года для заявки на получение статуса адвоката во Флориде», — говорится в материале. По данным Intercept, письмо было частью личного дела Пателя, когда он работал в офисе общественного защитника в Майами.

Ранее сообщалось, что Патель «встревожил коллег» своим поведением в связи с якобы чрезмерным употреблением алкоголя и постоянным отсутствием на рабочем месте. При этом позднее директор ФБР опроверг эту информацию, назвав ее «лживыми нападками».

    Последние новости

    Лавров заявил, что Запад объявил России открытую войну. Какие новые союзники появились у страны?

    «Радиостанция Судного дня» передала жуткий сигнал о чертовщине

    В Европе спрогнозировали неожиданный исход суда над Мадуро

    Вскрылись новые проблемы главы ФБР с алкоголем

    Трамп назвал «мерзкого человека года»

    Нетаньяху рассказал о лечении от рака простаты

    Евродепутат заявил о «сошедшей с ума» Прибалтике из-за инцидента с самолетом Фицо

    Тройное ДТП в Москве обернулось гибелью

    Министр финансов США высказался о повторном снятии санкций с российской нефти

    Еще один российский регион попал под удар дронов

    Все новости
