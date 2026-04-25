За заработавшим денег в Северной столице россиянином приехали полицейские

В Новосибирске задержали мужчину за поджог кафе по указке аферистов

В Новосибирске задержали мужчину за поджог кафе по указке аферистов. Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе управления МВД России по городу.

Возбуждено уголовное дело по статье 167 («Умышленные уничтожение или повреждение имущества») УК РФ.

По данным ведомства, 14 августа 2025 года в полицию поступило сообщение о пожаре в кафе на Чугунной улице в Санкт-Петербурге. Прибывшие на место сотрудники полиции обнаружили выгоревшее помещение. Собственник заведения составил заявление о поджоге.

В результате комплекса оперативно-разыскных мероприятий и выезда в служебную командировку в Новосибирск по месту жительства был задержан 37-летний подозреваемый и доставлен в Северную столицу.

Как установило следствие, мужчина, желая заработать деньги, получил заказ от мошенников на поджог кафе, после чего он вернулся в свой город.

