12:37, 25 апреля 2026Силовые структуры

За заработавшим денег в Северной столице россиянином приехали полицейские

В Новосибирске задержали мужчину за поджог кафе по указке аферистов
Артем Соколов (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Влад Некрасов / Коммерсантъ

В Новосибирске задержали мужчину за поджог кафе по указке аферистов. Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе управления МВД России по городу.

Возбуждено уголовное дело по статье 167 («Умышленные уничтожение или повреждение имущества») УК РФ.

По данным ведомства, 14 августа 2025 года в полицию поступило сообщение о пожаре в кафе на Чугунной улице в Санкт-Петербурге. Прибывшие на место сотрудники полиции обнаружили выгоревшее помещение. Собственник заведения составил заявление о поджоге.

В результате комплекса оперативно-разыскных мероприятий и выезда в служебную командировку в Новосибирск по месту жительства был задержан 37-летний подозреваемый и доставлен в Северную столицу.

Как установило следствие, мужчина, желая заработать деньги, получил заказ от мошенников на поджог кафе, после чего он вернулся в свой город.

Ранее сообщалось, что россиянин начал новую жизнь с поджога дома.

