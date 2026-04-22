12:25, 22 апреля 2026Силовые структуры

Россиянин начал новую жизнь с поджога дома

Житель Хабаровска сжег чужой дом, чтобы начать жизнь заново
Олеся Мицкевич (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: SShank / Shutterstock / Fotodom

Жителя поселка Ванино задержали за поджог частного дома. Об этом «Ленте.ру» сообщили в управлении МВД России по Хабаровскому краю.

В тот вечер 40-летний безработный мужчина выпил и захотел начать новую жизнь. Он придумал поджечь деревянный дом, чтобы на его месте поставить новый, взял канистру с бензином, разлил топливо по полу и поджег. Позже оказалось, что дом принадлежит не ему, а администрации районного центра. Ущерб составил почти полмиллиона рублей.

В отношении поджигателя возбудили дело по статье 167 («Умышленное повреждение или уничтожение чужого имущества») УК РФ. Ему грозит до пяти лет колонии.

Ранее стало известно, что житель Даниловского района Ярославской области душил родную дочь собачьим поводком.

    Последние новости

    «Обнуляю его прямо здесь». Появились новые детали предательства перешедшего на сторону ВСУ российского военного

    Ведущая узнала о раке и назвала его «ударом под дых»

    Российским пенсионерам напомнили о переносе выплат

    Трампа уличили в противоречащих реальности заявлениях

    Юрист оценил шансы историка-расчленителя Соколова на УДО

    В Петербурге иномарка сбила человека, снесла ограждение, рухнула в канал и попала на видео

    Стало известно место перевода бывшего мужа Лерчек из СИЗО «Капотня»

    Киркоров наелся черной икры и едва узнал себя

    В Европе высказались о запрете поставок российского газа на фоне энергокризиса

    Девушка отнеслась легкомысленно к язвам во рту и лишилась половины языка

    Все новости
