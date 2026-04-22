Россиянин начал новую жизнь с поджога дома

Житель Хабаровска сжег чужой дом, чтобы начать жизнь заново

Жителя поселка Ванино задержали за поджог частного дома. Об этом «Ленте.ру» сообщили в управлении МВД России по Хабаровскому краю.

В тот вечер 40-летний безработный мужчина выпил и захотел начать новую жизнь. Он придумал поджечь деревянный дом, чтобы на его месте поставить новый, взял канистру с бензином, разлил топливо по полу и поджег. Позже оказалось, что дом принадлежит не ему, а администрации районного центра. Ущерб составил почти полмиллиона рублей.

В отношении поджигателя возбудили дело по статье 167 («Умышленное повреждение или уничтожение чужого имущества») УК РФ. Ему грозит до пяти лет колонии.

Ранее стало известно, что житель Даниловского района Ярославской области душил родную дочь собачьим поводком.