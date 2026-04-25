Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
01:29, 25 апреля 2026Бывший СССР

Зеленскому предсказали «дворцовый переворот» в Киеве

Голованов: Спусковым крючком революции в Киеве будет крупное поражение на фронте
Андрей Прокопьев (ночной линейный редактор)

Фото: Yiannis Kourtoglou / Reuters

Силовой захват власти в контексте нынешней ситуации на Украине маловероятен, поэтому более реалистичен сценарий ее конституционной смены. Своим мнением по этому вопросу в разговоре с журналистами «МК» поделился аналитик Анатолий Голованов.

Так называемая «бескровная» смена власти в Киеве видится в ближайшей перспективе четче, чем классический «дворцовый переворот», считает эксперт. По его словам, смена политического режима возможна, но при условии жесткого внутриэлитного давления.

«Сменщик [нынешнего президента Украины Владимира] Зеленского, скорее всего, будет действовать как "технический преемник", накапливая аппаратный вес и дожидаясь момента, когда Зеленский сам вынужден будет уйти под давлением военных неудач и усталости Запада», — отметил собеседник.

В условиях, когда Зеленский заявляет о «победе», а его возможные оппоненты говорят о переговорах, двоевластие — неминуемый исход. Как спрогнозировал Голованов, спусковым крючком для раскола внутри украинского истеблишмента может стать любое крупное поражение на фронте или обрушение помощи от западных союзников Киева.

Ранее бывший советник Леонида Кучмы Олег Соскин заявил, что на Украине готовится переворот для свержения президента Владимира Зеленского на фоне ослабления его позиций.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Лавров заявил, что Запад объявил России открытую войну. Какие новые союзники появились у страны?

    Евродепутат заявил о «сошедшей с ума» Прибалтике из-за инцидента с самолетом Фицо

    Тройное ДТП в Москве обернулось гибелью

    Министр финансов США высказался о повторном снятии санкций с российской нефти

    Еще один российский регион попал под удар дронов

    Иран опроверг слухи о встрече с США в Пакистане

    Аргентина обратилась к Британии из-за Фолклендских островов

    Зеленскому предсказали «дворцовый переворот» в Киеве

    В МИД ответили на грубое высказывание спикера парламента Молдавии о после России

    Военкоры сообщили о массированной атаке и «огромном пожаре» на украинском объекте

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok