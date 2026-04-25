Россия
13:16, 25 апреля 2026Россия

Михалков сравнил Жириновского с Трампом

Виктория Клабукова
Владимир Жириновский. Фото: Komsomolskaya Pravda / Globallookpress.com

Основатель ЛДПР Владимир Жириновский в чем-то был схож с нынешним президентом США Дональдом Трампом. Такое мнение Никита Михалков выразил в документальном фильме редакции «Вестей» «Владимир Жириновский».

«У него очень странные и разные были отношения», — вспоминает режиссер. Основанием для такой оценки стали публичные заявления политика в отношении самого Михалкова. В частности, Жириновский утверждал, что оскаровского лауреата выгнали из кресла председателя Союза кинематографистов России, который Михалков возглавляет с 1998 года. В то же время лидер ЛДПР не стеснялся величать Михалкова гениальным режиссером. Такая бескомпромиссность и резкость заявлений, по мнению артиста, роднит Владимира Жириновского с Дональдом Трампом. «В этом смысле он чем-то был похож на Трампа. Абсолютная безапелляционность, яркость, наведение ужаса на тех, кто находится в это время в компании, на студии и так далее», — прокомментировал Михалков.

При этом Михалков признает пророческо-предвический талант лидера ЛДПР. «Он практически предвидел абсолютно все», — заявил народный артист, упомянув удивительную живучесть предсказаний Жириновского десяти- и двадцатилетней давности. Поражают и ораторские способности политика — его энергию Михалков характеризует как абсолютно непреодолимую. Самого Жириновского режиссер назвал планетой и абсолютно экстраординарным явлением.

Ранее Владимир Путин раскрыл детали последнего телефонного разговора с Жириновским. Сознавая тяжесть своего состояния, основатель партии продолжал настаивать на том, что необходим России и уходит слишком рано. В этом, по словам Путина, и состояла характерная черта Жириновского. «Он все мерил на то, чтобы послужить Родине», — сказал президент.

