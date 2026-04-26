Банкам закрыли лазейку для учета «левых» доходов

Экономист Глухова: Банки перестали кредитовать всех подряд уже с апреля

В России ужесточились условия выдачи потребительских займов. Банки отклоняют свыше 80 процентов обращений граждан, а уровень отказов в микрофинансовых организациях опустился до минимальной отметки с 2022 года. Об этом рассказала экономист Эльвира Глухова в беседе с агентством «Прайм».

В апреле вступило в силу Указание ЦБ № 7286-У, корректирующее расчет показателя долговой нагрузки (ПДН) — доли ежемесячных платежей по кредитам относительно среднего дохода человека. Если ПДН превышает 50 процентов, банк расценивает это как серьезный риск.

По словам Глуховой, раньше финансовые организации могли засчитывать в доход клиента почти любые поступления на карту. Теперь выписка со счета годится только для подтверждения заработной платы, пенсии, социальных выплат или арендного дохода. Деньги от подработок, банковских процентов или переданные родственниками придется подтверждать отдельными справками. Кроме того, ЦБ больше не принимает банковские методики, завышавшие доходы зарплатных клиентов исходя из их расходов, напомнила она.

Новые правила затронули и предпринимателей: с 1 апреля нельзя удостоверять доход документами, которые ИП выписал себе самостоятельно. Принимаются лишь налоговые декларации и книга учета доходов и расходов. А с 1 июля перестанет действовать упрощенная схема, когда банки опирались на заявленный заемщиком доход в сравнении со среднедушевыми цифрами Росстата по региону.

