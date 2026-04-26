02:56, 26 апреля 2026

Банкам закрыли лазейку для учета «левых» доходов

Экономист Глухова: Банки перестали кредитовать всех подряд уже с апреля
Юлия Мискевич
Юлия Мискевич

Фото: Макс Ветров / РИА Новости

В России ужесточились условия выдачи потребительских займов. Банки отклоняют свыше 80 процентов обращений граждан, а уровень отказов в микрофинансовых организациях опустился до минимальной отметки с 2022 года. Об этом рассказала экономист Эльвира Глухова в беседе с агентством «Прайм».

В апреле вступило в силу Указание ЦБ № 7286-У, корректирующее расчет показателя долговой нагрузки (ПДН) — доли ежемесячных платежей по кредитам относительно среднего дохода человека. Если ПДН превышает 50 процентов, банк расценивает это как серьезный риск.

По словам Глуховой, раньше финансовые организации могли засчитывать в доход клиента почти любые поступления на карту. Теперь выписка со счета годится только для подтверждения заработной платы, пенсии, социальных выплат или арендного дохода. Деньги от подработок, банковских процентов или переданные родственниками придется подтверждать отдельными справками. Кроме того, ЦБ больше не принимает банковские методики, завышавшие доходы зарплатных клиентов исходя из их расходов, напомнила она.

Новые правила затронули и предпринимателей: с 1 апреля нельзя удостоверять доход документами, которые ИП выписал себе самостоятельно. Принимаются лишь налоговые декларации и книга учета доходов и расходов. А с 1 июля перестанет действовать упрощенная схема, когда банки опирались на заявленный заемщиком доход в сравнении со среднедушевыми цифрами Росстата по региону.

Ранее в Госдуме предложили увеличить федеральное пособие при рождении ребенка с 28,4 тысячи до 50 тысяч рублей. В настоящий момент совокупный размер поддержки семьи при рождении ребенка напрямую зависит от места проживания, что создает неравенство между регионами.

    Последние новости

    «Метр за метром нашей земли». Как природа помогает российским военным продвигаться на Донбассе?

    Иран объяснил трудности в переговорах с США

    Одной категории россиян в 2027 году пересчитают пенсии

    Президент Колумбии прокомментировал теракт в стране

    Названа причина падения обороноспособности ВСУ у Богуславки

    Вернувшиеся из плена российские солдаты рассказали об условиях в украинском плену

    Зеленский обозлился на США из-за поддержки России

    Губернатор Севастополя рассказал о страшных последствиях атаки ВСУ

    Крупный теракт произошел в латиноамериканской стране

    Все новости
