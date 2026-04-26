16:02, 26 апреля 2026

Букингемский дворец прокомментировал покушение на Трампа словами «с большим облегчением»

Любовь Ширижик (Старший редактор отдела «Силовые структуры»)
Фото: Aaron Chown / Pool / Reuters

Программа государственного визита в США короля Великобритании Карла III после покушения на президента страны Дональда Трампа может быть скорректирована. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на представителя Букингемского дворца.

«Его Величество полностью информируют о развитии событий. Он с большим облегчением узнал о том, что президент США, первая леди и все гости не пострадали», — сказал он. По его словам, в течение дня Букингемский дворец будет обсуждать с американскими коллегами, в какой степени события вечера субботы, когда произошла стрельба во время торжественного ужина в отеле Washington Hilton, могут повлиять на планирование визита.

Карл III и его жена, королева Камилла, направили послание Трампам с соболезнованиями пострадавшим и благодарностью службе безопасности.

Король Великобритании, как планировалось, совершит государственный визит в США 27-30 апреля. Как ожидается, он выступит в Конгрессе и будет принят Трампом в Белом доме.

ЧП произошло в субботу вечером по местному времени на приеме Ассоциации корреспондентов, аккредитованных при Белом доме. По словам очевидцев, вне зала раздались выстрелы и офицеры сразу же закрыли главу государства своими телами, после чего Трамп покинул помещение, нагнувшись. Кроме самого президента, были эвакуированы первая леди Мелания Трамп, а также пресс-секретарь Белого дома Керолайн Левитт.

