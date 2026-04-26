Эстонский катер оказался в водах России из-за поломки

ERR: Эстонский катер оказался в водах России в реке Нарова из-за поломки

Патрульный катер Департамента полиции и погранохраны Эстонии из-за поломки оказался на реке Нарове в российских водах, но смог самостоятельно вернуться на эстонскую территорию. Об этом сообщил портал национального гостелерадио ERR.

Сообщается, что около 12:10 по местному времени у патрульного катера, находившегося на дежурстве на реке Нарова в районе Нарва-Йыэсуу, произошла техническая неисправность. В итоге судно с экипажем из трех человек вынесло в территориальные воды России.

«Из-за сильного ветра катер было невозможно удержать даже с помощью сброшенного в воду якоря», — говорится в сообщении.

