Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
23:24, 26 апреля 2026Мир

Эстонский катер оказался в водах России из-за поломки

ERR: Эстонский катер оказался в водах России в реке Нарова из-за поломки
Марина Совина
Марина Совина

Фото: Unsplash

Патрульный катер Департамента полиции и погранохраны Эстонии из-за поломки оказался на реке Нарове в российских водах, но смог самостоятельно вернуться на эстонскую территорию. Об этом сообщил портал национального гостелерадио ERR.

Сообщается, что около 12:10 по местному времени у патрульного катера, находившегося на дежурстве на реке Нарова в районе Нарва-Йыэсуу, произошла техническая неисправность. В итоге судно с экипажем из трех человек вынесло в территориальные воды России.

«Из-за сильного ветра катер было невозможно удержать даже с помощью сброшенного в воду якоря», — говорится в сообщении.

Ранее начальник бельгийского Генштаба генерал Фредерик Вансина обвинил Россию в признании несуществующей Нарвской республики на территории Эстонии.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok