40 лет Чернобылю. Как одна страшная ночь изменила мир?

07:18, 26 апреля 2026

Финны возмутились втягиванием страны в конфликт с Россией

Райски: Жители Финляндии открыто заявляют, что конфликт на Украине — не их война
Юлия Мискевич
Юлия Мискевич

Фото: Tom Little / Reuters

Жители Финляндии выражают недовольство втягиванием страны в противостояние с Россией, особенно после инцидентов с падением беспилотников на финской территории. Об этом рассказала финская активистка Салли Райски, попросившая политическое убежище в РФ, в беседе с РИА Новости.

«Сейчас большие возмущения тем, что нас втягивают активно в не нашу войну. Теперь уже народ говорит четко, что это не наша война, это Украина и Россия, это их конфликт, но мы тут при чем?» — привела ее слова собеседница агентства.

По словам активистки, после падения дронов финны перестали понимать, ради чего нужно было вступать в НАТО, куда уходят налоги и на что тратятся средства. Единственное, чему население сейчас радуется, — это то, что альянс пока не участвует в конфликте с Ираном.

Ранее военный эксперт Клаудия Мейджор заявила, что в Европе отсутствуют идеи по достижению победы для Украины в конфликте с Россией. Отмечается, что в Европе также прогнозируют, что украинский кризис не закончится в ближайшее время.

