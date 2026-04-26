Главный тренер «Пари НН» обвинил судей в помощи «Спартаку»

Главный тренер «Пари НН» Алексей Шпилевский обвинил судей в помощи «Спартаку»

Главный тренер «Пари НН» Алексей Шпилевский обвинил судей в помощи «Спартаку» после домашнего поражения от красно-белых. Его слова приведены в эфире «Матч Премьер».

«Если большому гранду с таким набором футболистов нужна помощь против "Пари НН" — тогда надо закрывать эту историю. Тяжело каждый раз после игры объяснять одно и то же. Я прямой, я буду всегда говорить правду», — сказал Шпилевский.

«Пари НН» уступил «Спартаку» в домашнем матче 27-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) со счетом 1:2. Адриан Бальбоа вывел вперед нижегородцев на 29-й минуте. Спартаковцы ответили на это реализованным пенальти в добавленное к первому тайму время, а на 72-й минуте победный гол забил Роман Зобнин.

Таким образом, «Пари НН» остался на 15-м месте в турнирной таблице с 22 очками в 27 матчах. В следующем туре команда сыграет на выезде с «Ахматом». Матч пройдет 3 мая, начало в 19:30 по московскому времени.