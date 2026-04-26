Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Новости спорта
ВсеОлимпиадаСтавкиФутболБокс и ММАЗимние видыЛетние видыХоккейАвтоспортЗОЖ и фитнес
17:34, 26 апреля 2026Спорт

Главный тренер «Пари НН» обвинил судей в помощи «Спартаку»

Главный тренер «Пари НН» Алексей Шпилевский обвинил судей в помощи «Спартаку»
Владислав Уткин
Владислав Уткин

Фото: Pavel Kashaev / Globallookpress.com

Главный тренер «Пари НН» Алексей Шпилевский обвинил судей в помощи «Спартаку» после домашнего поражения от красно-белых. Его слова приведены в эфире «Матч Премьер».

«Если большому гранду с таким набором футболистов нужна помощь против "Пари НН" — тогда надо закрывать эту историю. Тяжело каждый раз после игры объяснять одно и то же. Я прямой, я буду всегда говорить правду», — сказал Шпилевский.

«Пари НН» уступил «Спартаку» в домашнем матче 27-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) со счетом 1:2. Адриан Бальбоа вывел вперед нижегородцев на 29-й минуте. Спартаковцы ответили на это реализованным пенальти в добавленное к первому тайму время, а на 72-й минуте победный гол забил Роман Зобнин.

Таким образом, «Пари НН» остался на 15-м месте в турнирной таблице с 22 очками в 27 матчах. В следующем туре команда сыграет на выезде с «Ахматом». Матч пройдет 3 мая, начало в 19:30 по московскому времени.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Главнокомандующий ВСУ признал наступление России по всей линии фронта

    В Европе испугались последствий решения ЕС против России и Китая

    Глава МИД Эстонии обратился с требованием к России

    В матче КХЛ судьи удалили со льда всех хоккеистов

    Трамп призвал засекретить бальный зал в Белом доме

    Раскрыта цель стрелявшего на приеме с Трампом в Вашингтоне

    Стало известно о взломе аккаунта бывшего мужа российской блогерши Лерчек

    Главный тренер «Пари НН» обвинил судей в помощи «Спартаку»

    Нарколог назвал самый мощный катализатор старения мозга

    Стоматолог перечислила убивающие зубы продукты

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok