Гости хватали бутылки вина во время стрельбы на ужине с Трампом и попали на видео

Гости хватали бутылки с вином, воспользовавшись шумихой во время стрельбы на торжественном ужине с президентом США Дональдом Трампом в Вашингтоне. Девушка с игристым попала на видео, которое публикует URA.RU.

На кадрах видно, как она берет со стола бутылку.

Присутствующие на мероприятии гости были замечены за этим занятием в тот момент, когда служба безопасности приступила к эвакуации людей и оцепила место происшествия.

ЧП произошло в субботу вечером по местному времени на приеме Ассоциации корреспондентов, аккредитованных при Белом доме. По словам очевидцев, вне зала раздались выстрелы и офицеры сразу же закрыли главу государства своими телами, после чего Трамп покинул помещение, нагнувшись. Кроме самого президента, были эвакуированы первая леди Мелания Трамп, а также пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Левитт.