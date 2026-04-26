Лидер РПЛ обыграл махачкалинское «Динамо» в матче 27-го тура

«Краснодар» обыграл махачкалинское «Динамо» в матче 27-го тура РПЛ

«Краснодар» обыграл махачкалинское «Динамо» в матче 27-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) и остался в лидерах турнирной таблицы. Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Махачкалинцы открыли счет на четвертой минуте из-за автогола Диего Косты. Полузащитник Никита Кривцов выровнял положение в середине первого тайма, а на 66-й минуте форвард хозяев Джон Кордоба принес победу «быкам».

Таким образом, «Краснодар» сохранил лидерство в турнирной таблице РПЛ. В активе команды Мурада Мусаева 60 очков в 27 матчах, она увеличила отрыв от идущего вторым «Зенита» до четырех баллов. В следующем туре «Краснодар» сыграет на выезде с «Акроном». Игра пройдет 3 мая и начнется в 17:00 по московскому времени.

Махачкалинское «Динамо» осталось на 14-м месте, у команды Вадима Евсеева 24 очка в 27 встречах. В следующем поединке она сыграет у себя дома с «Ростовом». Матч пройдет 2 мая, начало в 14:00 мск.