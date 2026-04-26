Медсестра из Чернобыля рассказала об ухудшении здоровья после родов

Работавшая в Чернобыле медсестра Инна Гуменюк рассказала об ухудшении здоровья после родов. Ее слова прозвучали в беседе с «Лентой.ру».

По словам медработницы, после возвращения из чернобыльской зоны ее жизнь не сильно изменилась, однако врачи посоветовали ей отказаться от рождения ребенка как минимум на четыре года.

«Сначала казалось, что все обошлось, но после родов здоровье стало ухудшаться, потом я перенесла онкологию, сейчас очень сильно болят суставы ног», — рассказала она.

26 апреля «Лента.ру» опубликовала спецпроект, посвященный 40-летней годовщине катастрофы. Редакция восстановила хронологию событий аварии, поговорила с участниками ликвидации и изучила архивы, чтобы подробно воссоздать картину произошедшего.