Медсестра из Чернобыля рассказала об ухудшении здоровья после родов

16:00, 26 апреля 2026

Работавшая в Чернобыле медсестра рассказала об ухудшении здоровья после родов
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)
Зона отчуждения Чернобыльской атомной элекстростанции. Фото: Александр Чиженок / Коммерсантъ

Работавшая в Чернобыле медсестра Инна Гуменюк рассказала об ухудшении здоровья после родов. Ее слова прозвучали в беседе с «Лентой.ру».

По словам медработницы, после возвращения из чернобыльской зоны ее жизнь не сильно изменилась, однако врачи посоветовали ей отказаться от рождения ребенка как минимум на четыре года.

«Сначала казалось, что все обошлось, но после родов здоровье стало ухудшаться, потом я перенесла онкологию, сейчас очень сильно болят суставы ног», — рассказала она.

26 апреля «Лента.ру» опубликовала спецпроект, посвященный 40-летней годовщине катастрофы. Редакция восстановила хронологию событий аварии, поговорила с участниками ликвидации и изучила архивы, чтобы подробно воссоздать картину произошедшего.

    Последние новости

    Ночной налет на Севастополь назван мощнейшим

    Правоохранители провели обыски у открывшего огонь на приеме у Трампа американца

    NYT заявила о желании президента Израиля добиться признания вины Нетаньяху

    Спасателей из Чернобыля сравнили с героями Великой Отечественной войны и СВО

    Белгородская область подверглась новой атаке дронов ВСУ

    Путин дал связанный с Тайсоном совет российскому боксеру

    Названа одна особенность мощнейшего налета ВСУ на Севастополь

    Деталь в образе Энн Хэтэуэй на снимках папарацци сравнили с крысой

    В Японии захотели наладить отношения с Россией

    В России назвали цель массированного удара ВСУ по Севастополю

    Все новости
