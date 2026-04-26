06:07, 26 апреля 2026

МИД Румынии выразил послу России протест из-за падения БПЛА

Евгений Силаев
Фото: Светлана Шевченко / РИА Новости

МИД Румынии вызвал посла России в Бухаресте Владимира Липаева и выразил дипломату «решительный протест» из-за падения беспилотного летательного аппарата (БПЛА) на территории страны. Об этом говорится на сайте министерства.

В МИД Румынии назвали произошедшее «нарушением воздушного пространства Румынии» и «неприемлемым актом».

Липаев в беседе с ТАСС заявил, что отверг «необоснованные инсинуации, искажающие картину инцидента».

«Прежде всего, не установлена достоверно принадлежность упавшего дрона, который вполне мог быть украинским, неясно, каким образом он попал на территорию Румынии (...) эти вопросы остаются без ответа», — сказал посол.

Липаев отметил, что быстрое уничтожение дрона не позволило его идентифицировать, и не исключил возможность украинской провокации.

25 апреля сообщалось, что дрон упал на здание в румынском Галаце. Уточнялось, что беспилотник повредил пристройку дома и стоящий рядом электрический столб. Информации о пострадавших не поступало.

