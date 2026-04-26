Мошенники похитили у москвичек 40 миллионов рублей

12:29, 26 апреля 2026

Мошенники обманом завладели 40 млн рублей 80-летней москвички
Андрей Ставицкий (Редактор отдела «Наука и техника»)

Фото: fizkes / Shutterstock / Fotodom  

Злоумышленники похитили у пенсионерки из Москвы и ее дочери почти 40 миллионов рублей. Об этом сообщает прокуратура Московской области.

Представители ведомства рассказали, как в результате мошеннической схемы неизвестные присвоили десятки миллионов рублей, принадлежащих 80-летней женщине. Злоумышленники позвонили и, представившись сотрудниками «Госуслуг», сообщили жертве об утечке денег и порекомендовали снять все наличные.

Выполняя указания мошенников, женщина снимала частями со своих счетов деньги, фотографировала их, упаковывала и передавала курьеру. В прокуратуре уточнили, что злоумышленников не остановило даже присутствие рядом с пенсионеркой ее взрослой дочери — в результате им удалось обмануть обеих женщин.

«Находясь под влиянием злоумышленников, женщина передала через курьеров все свои сбережения и поверила в то, что некие лица выставили на продажу ее автомобиль», — заявили в прокуратуре. Общий ущерб превысил 39,7 миллиона рублей. Уточняется, что дело находится на контроле в Тушинской межрайонной прокуратуре.

Ранее специалисты «Информзащиты» заявили, что мошенники стали чаще прикрываться темой пенсий и перерасчета выплат в своих аферах. Кроме того, злоумышленники научились очень точно подстраиваться под календарь социальных выплат и новостную повестку.

