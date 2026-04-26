Мошенники стали обманывать россиян под видом сотрудников поликлиник

Россиян призвали не называть личные данные в ответ на звонки из поликлиник

Мошенники стали использовать новую схему обмана. Они звонят россиянам под видом сотрудников поликлиник и приглашают на диспансеризацию, сообщается в Telegram-канале депздрава столицы Московская медицина.

При разговоре злоумышленники вытягивают из собеседников всю информацию, пояснили в департаменте здравоохранения Москвы. У людей «проверяют» данные паспорта, СНИЛС, после чего просят назвать код из СМС-сообщения.

Делать этого ни в коем случае нельзя, предупреждают авторы сообщения. При наличии на руках всех данных граждан, мошенники могут получить доступ к их личным аккаунтам на портале «Госуслуги».

Ранее стало известно, что злоумышленники стали чаще использовать в схемах обмана поводы с индексацией пенсий, соцвыплат, перерасчетов, проверок от ПФР. В апреле доля таких звонков увеличилась сразу на треть по сравнению с тем же месяцем 2025 года, выяснили аналитики компании «Информзащита». Поменялся и сам подход: вместо того, чтобы сразу вывести деньги, мошенники начинают со сбора данных или захвата аккаунта на госпорталах.