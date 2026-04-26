На митинге в Италии произошла стычка из-за флагов Украины

La Repubblica: Стычка из-за флагов Украины произошла на марше в Италии

Стычка из-за появления у митингующих флагов Украины произошла 25 апреля на антифашистском марше в Риме. Об этом пишет итальянская газета La Repubblica.

Сообщается, что конфликт произошел после того, как активисты леворадикальной организации Cambiare Rotta увидели украинские флаги у пришедших на марш представителей движений +Europa и Radicali Italiani.

«Напавшие активисты, считающие киевский режим нацистским, срывали украинские флаги и кричали: "Уберите фашистов с марша!"» — утверждается в материале.

Ранее украинский лидер Владимир Зеленский заявил, что Украине очень нужен Евросоюз, а Евросоюзу очень сильно нужна Украина. По его словам, Киев договорился с европейскими партнерами о том, что в 2026 году будут открыты все переговорные кластеры по вопросу вступления страны в ЕС.