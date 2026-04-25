Зеленский заявил о нужде Евросоюза в Украине

Сергей Истомин (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Yves Herman / Reuters

Украине очень нужен Евросоюз (ЕС), а Евросоюзу очень сильно нужна Украина. Об этом заявил президент республики Владимир Зеленский по результатам неформальной встречи с лидерами стран объединения на Кипре в Telegram.

По его словам, Киев договорился с партнерами, что в 2026 году будут открыты все кластеры. «Что касается фаст-трека или других ускорений полноправного членства Украины в ЕС. Есть разные мнения в Европе, — написал Зеленский. — Все понимают, что Украина должна получить это как можно скорее».

При этом он подчеркнул, что в ускорении вступления Украины в ЕС нуждается и само объединение. «Мы пришли в такой момент истории, геополитической и безопасностной ситуации в Европе, когда нам нужен Евросоюз и Евросоюзу очень сильно нужна Украина», — заявил президент Украины, добавив, что европейские страны должны сделать все, чтобы ускорить процесс.

Ранее политолог Федор Лукьянов в беседе с «Лентой.ру» выразил мнение, что вступление Украины в Евросоюз станет потрясением для самого союза. По его словам, нет ни одного рационального основания для того, чтобы принимать Украину в объединение, кроме политического символизма.

