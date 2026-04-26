Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Забота о себе
ВсеПитание и сонУход за собойОкружающее пространствоМентальное здоровьеОтношения
17:31, 26 апреля 2026

Нарколог назвал самый мощный катализатор старения мозга

Наталья Обрядина (Редактор отдела «Забота о себе»)

Фото: fizkes / Shutterstock / Fotodom

Нарколог, заведующий наркологическим отделением клиники «Алкомед» Андрей Тюрин заявил, что регулярное употребление даже небольших доз алкоголя приводит к ускоренному старению мозга. Об этом врач предупредил в разговоре с «Лентой.ру».

Нарколог отметил, что мозг человека стареет незаметно, и назвал алкоголь одним из самых мощных катализаторов этого процесса. «Систематическое употребление спиртного ускоряет возрастную атрофию мозга в два-три раза. То есть у человека в 40 состояние мозга на МРТ может быть как у 60-летнего», — заявил Тюрин.

Врач объяснил, что этанол — это прямой нейротоксин. Со временем он уничтожает нервные клетки, причем особенно сильно страдает гиппокамп — часть мозга, ответственная за память и регуляцию эмоций.

Реклама
12 февраля 2020

Также, по словам Тюрина, алкоголь может атаковать белое вещество мозга, из-за чего ухудшается передача сигналов телу. В этом случае у человека замедляется реакция, нарушается координация и возникают трудности с многозадачностью, причем все эти проблемы могут появляться и в трезвом состоянии. «Исследования с помощью МРТ показывают: у людей, употребляющих бокал вина или бутылку пива ежедневно, целостность белого вещества снижается на 15-20 процентов уже через 5-6 лет. Это прямая дорога к сосудистой деменции», — предостерег нарколог.

Кроме того, даже умеренное употребление алкоголя провоцирует ускоренное укорочение теломер — маркеров биологического возраста — и ускоряет гибель молодых нейронов. Из-за этого ухудшается способность к обучению и адаптации к изменениям, а также начинаются беспричинные перепады настроения, уточнил врач.

Ранее Тюрин предупредил, что некоторые повседневные ритуалы могут сформировать алкогольную зависимость. Одним из них врач назвал привычку снимать стресс спиртным.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok