Песков: Нынешние политики Европы уступят свое место другим силам

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что нынешним европейским политикам придется уступить свое место другим силам. Об этом он заявил в интервью корреспонденту «Вестей» Павлу Зарубину.

По словам Пескова, в истории уже были случаи, когда политики терпели крах и к власти приходили реваншисты. Они требовали мести за годы унижения страны — в том числе создавая сильную армию. Дмитрий Песков предсказал, что в определенный момент нынешним политикам Европы придется уступить свои места новым силам.

«Германия — крупнейшая европейская держава с мощнейшей экономикой и очень дисциплинированным обществом. В какую сторону это все пойдет, я бы не взялся говорить сейчас», — заметил Песков и не смог точно обозначить, какими будут эти политические силы.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Россия не может быть главной угрозой для Европы. По словам Пескова, Россия является неотъемлемой частью европейского мира.