Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
14:40, 26 апреля 2026Мир

Песков предсказал крах европейских политиков

Песков: Нынешние политики Европы уступят свое место другим силам
Андрей Ставицкий
Андрей Ставицкий (Редактор отдела «Наука и техника»)

Фото: Shatokhina Natalia / news.ru / Globallookpress.com

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что нынешним европейским политикам придется уступить свое место другим силам. Об этом он заявил в интервью корреспонденту «Вестей» Павлу Зарубину.

По словам Пескова, в истории уже были случаи, когда политики терпели крах и к власти приходили реваншисты. Они требовали мести за годы унижения страны — в том числе создавая сильную армию. Дмитрий Песков предсказал, что в определенный момент нынешним политикам Европы придется уступить свои места новым силам.

«Германия — крупнейшая европейская держава с мощнейшей экономикой и очень дисциплинированным обществом. В какую сторону это все пойдет, я бы не взялся говорить сейчас», — заметил Песков и не смог точно обозначить, какими будут эти политические силы.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Россия не может быть главной угрозой для Европы. По словам Пескова, Россия является неотъемлемой частью европейского мира.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok