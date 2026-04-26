Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
17:03, 26 апреля 2026Мир

NYT заявила о желании президента Израиля добиться признания вины Нетаньяху

NYT: Президент Израиля Герцог планирует добиться признания вины Нетаньяху
Яна Лаушкина (Редактор группы по работе с новостными агрегаторами)

Фото: Amir Levy / Getty Images

Президент Израиля Ицхак Герцог вместо помилования премьера страны Биньямина Нетаньяху по делу о коррупции хотел бы сначала добиться от него признания вины. Об этом пишет New York Times со ссылкой на высокопоставленных израильских чиновников.

В публикации говорится, что у Герцога в ближайшее время нет в планах помиловать Нетаньяху. Вместо этого он сначала попытается инициировать процесс посредничества для достижения соглашения о признании вины.

Ранее премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху приказал Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) нанести мощные удары по объектам «Хезболлы» в Ливане.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok