NYT заявила о желании президента Израиля добиться признания вины Нетаньяху

NYT: Президент Израиля Герцог планирует добиться признания вины Нетаньяху

Президент Израиля Ицхак Герцог вместо помилования премьера страны Биньямина Нетаньяху по делу о коррупции хотел бы сначала добиться от него признания вины. Об этом пишет New York Times со ссылкой на высокопоставленных израильских чиновников.

В публикации говорится, что у Герцога в ближайшее время нет в планах помиловать Нетаньяху. Вместо этого он сначала попытается инициировать процесс посредничества для достижения соглашения о признании вины.

