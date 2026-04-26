17:06, 26 апреля 2026

Правоохранители провели обыски у открывшего огонь на приеме у Трампа американца

Антонина Черташ
Фото: Ethan Swope / AP

В США правоохранители обыскали дом и гостиничный номер мужчины, открывшего огонь на приеме у президента США Дональда Трампа. Об этом сообщает New York Post.

Полицейские провели обыски по обоим побережьям Америки: в гостиничном номере в Вашингтоне, где остановился стрелок, и в его доме в Лос-Анджелесе.

31-летний калифорниец Коул Томас Аллен открыл стрельбу 25 апреля в Вашингтоне у отеля, где ежегодного проводится ужин Ассоциации корреспондентов Белого дома, после чего был задержан. Исполняющий обязанности генпрокурора США Тодд Бланш, назвавший имя подозреваемого, сообщил, что следователи уже изучают его телефоны и другие электронные устройства.

Ранее сообщалось, что программа государственного визита в США короля Великобритании Карла III после покушения на президента страны Дональда Трампа может быть скорректирована. «Его Величество полностью информируют о развитии событий. Он с большим облегчением узнал, что президент США, первая леди и все гости не пострадали», — сказал он.

