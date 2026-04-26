Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
01:15, 26 апреля 2026

Серия мощных взрывов прогремела над Ярославлем

Екатерина Щербакова (ночной линейный редактор)

Фото: MOD Russia / Global Look Press

Жители Ярославля проснулись от серии мощных взрывов, над городом воет сирена тревоги и работает противовоздушная оборона. Об этом со ссылкой на местных жителей сообщает Telegram-канал Shot.

По словам очевидцев, взрывы начали греметь около 00:40 ночи, всего их было слышно уже около 15. От их мощности в окнах домов трясутся стекла, а у автомобилей срабатывает сигнализация.

До этого губернатор Ярославской области Михаил Евраев в своем Telegram-канале объявил о беспилотной опасности и попросил покинуть открытые участки, и укрыться в ближайших зданиях.

А в пресс-службе Росавиации сообщили о введении временных ограничений на прием и выпуск воздушных судов в аэропорту Ярославля.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok