Пассажиры пострадали из-за загоревшегося двигателя самолета

Economic Times: В аэропорту Нью-Дели загорелся самолет, шесть человек пострадали

В международном аэропорту имени Индиры Ганди в Нью-Дели у самолета загорелся двигатель во время его разгона на взлетной полосе. Как сообщает индийское издание Economic Times, в результате происшествия пострадали шесть человек.

Самолет рано утром 26 апреля должен был выполнить рейс из Дели в Цюрих, но был экстренно остановлен и эвакуирован со взлетно-посадочной полосы.

Всех пассажиров швейцарского самолета оперативно эвакуировали, пострадавших доставили в больницу. Всего на борту находились 232 пассажира, в их числе четверо младенцев.

Ранее стало известно о том, что пассажиры попытались перегородить путь взлетавшему без них самолету авиакомпании Ryanair во Франции.