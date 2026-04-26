07:28, 26 апреля 2026Мир

Пассажиры пострадали из-за загоревшегося двигателя самолета

Economic Times: В аэропорту Нью-Дели загорелся самолет, шесть человек пострадали
Екатерина Щербакова
Екатерина Щербакова

Фото: Bulkin Sergey / Global Look Press

В международном аэропорту имени Индиры Ганди в Нью-Дели у самолета загорелся двигатель во время его разгона на взлетной полосе. Как сообщает индийское издание Economic Times, в результате происшествия пострадали шесть человек.

Самолет рано утром 26 апреля должен был выполнить рейс из Дели в Цюрих, но был экстренно остановлен и эвакуирован со взлетно-посадочной полосы.

Всех пассажиров швейцарского самолета оперативно эвакуировали, пострадавших доставили в больницу. Всего на борту находились 232 пассажира, в их числе четверо младенцев.

Ранее стало известно о том, что пассажиры попытались перегородить путь взлетавшему без них самолету авиакомпании Ryanair во Франции.

