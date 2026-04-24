Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Путешествия
ВсеРоссияМирСобытияПроисшествияМнения
20:02, 24 апреля 2026

Пассажиры попытались перегородить путь взлетавшему без них самолету в Европе

Пассажиры вышли на ВПП перед самолетом Ryanair во Франции в знак протеста
Елизавета Гринберг (редактор)

Фото: Nacho Doce / Reuters

Пассажиры попытались перегородить путь взлетавшему без них самолету авиакомпании Ryanair в Европе. Об этом пишет издание Daily Mail.

Уточняется, что случай произошел вечером 18 апреля. Вечерний рейс из Марселя (Франция) в Марракеш (Марокко) в тот день вылетел без 80 пассажиров, которые застряли в очередях в аэропорту из-за новой цифровой системы пограничного контроля EES.

В итоге часть из них вышли прямо на взлетно-посадочную полосу (ВПП) в знак протеста и перегородили путь самолету Ryanair. Они также кричали на персонал воздушной гавани. Лайнер в итоге улетел без разочарованных клиентов авиакомпании, их задержали. Сообщается, что одна из участвовавших в демонстрации женщин была арестована по подозрению в отключении систем пожарной безопасности. Это могло помочь пассажирам попасть на ВПП.

Ранее самолет EasyJet улетел из Италии без 100 пассажиров после давки в аэропорту из-за цифровой системы EES. Некоторые из них падали в обморок.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok