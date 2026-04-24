Пассажиры попытались перегородить путь взлетавшему без них самолету в Европе

Пассажиры вышли на ВПП перед самолетом Ryanair во Франции в знак протеста

Пассажиры попытались перегородить путь взлетавшему без них самолету авиакомпании Ryanair в Европе. Об этом пишет издание Daily Mail.

Уточняется, что случай произошел вечером 18 апреля. Вечерний рейс из Марселя (Франция) в Марракеш (Марокко) в тот день вылетел без 80 пассажиров, которые застряли в очередях в аэропорту из-за новой цифровой системы пограничного контроля EES.

В итоге часть из них вышли прямо на взлетно-посадочную полосу (ВПП) в знак протеста и перегородили путь самолету Ryanair. Они также кричали на персонал воздушной гавани. Лайнер в итоге улетел без разочарованных клиентов авиакомпании, их задержали. Сообщается, что одна из участвовавших в демонстрации женщин была арестована по подозрению в отключении систем пожарной безопасности. Это могло помочь пассажирам попасть на ВПП.

Ранее самолет EasyJet улетел из Италии без 100 пассажиров после давки в аэропорту из-за цифровой системы EES. Некоторые из них падали в обморок.