РИА Новости: Пограничники используют бойцов 159 бригады ВСУ как «пушечное мясо»

Украинские пограничники используют бойцов 159-й бригады Вооруженных сил Украины (ВСУ) под Купянском как «пушечное мясо». Об этом сообщило РИА Новости со ссылкой на источник в российских силовых структурах.

«Командование элитного 7-го погранотряда добилось от командования ВСУ прикомандирования к погранотряду военнослужащих 159-й механизированной бригады, которых "офицеры-пограничники" используют как "пушечное мясо" на северо-западе Купянского района», — рассказал собеседник агентства.

Ранее военный эксперт Андрей Марочко сообщил, что командование ВСУ постоянно бросает пушечное мясо и элиту к Красному Лиману в Донецкой народной республике (ДНР).